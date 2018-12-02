7 طرق بسيطة تساهم في إزالة الخدوش عن نظارتك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتعرض النظارات للكثير من الخدوش، الأمر الذي يؤدي إلى إفساد جماليتها، كما أنها تساهم في إتعاب البصر وتسبب الصداع. ويعمد الكثير من الأشخاص إلى أخذ النظارات المتضررة إلى مختصصين بغية إصلاحها. إلاّ أن ما لا يعرفه البعض أنّ هناك طرقاً بسيطة تساهم في التخلص من هذه الخدوش في المنزل.

وفي هذا الصدد، فقد جمع موقع "برايت سايد" بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على إزالة الخدوش عن النظارات:

1. صودا الخبز والماء

هذه الطريقة ستساهم في حلّ مشكلة الخدوش على النّظارات. كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز في الماء، ومن ثمّ فرك الخدوش بالخليط. بعد ذلك، قم بغسل العدسات بالماء ومسحها بقطعة قماش ناعمة.

2. منظف زجاج السيارة

يساهم هذا السائل في منع الرطوبة عن زجاج السيارات، كما إنه يساهم ببساطة في إزالة الخدوش عن النظارات. كل ما عليك فعله هو تطبيق كمية صغيرة من المنظفات على العدسات، وفركه بطريقة دائرية بقماشة ناعمة.

3. منظف شاشة الكمبيوتر

غالباً ما يستخدمه الأشخاص لتنظيف شاشة وأقراص الكمبيوتر، إذ أنه يساهم في إزالة الخدوش عنها. ولذلك، فإنّ هذا المنظف مثالي للنظارات. كل ما عليك فعله هو وضع السائل على العدسات، ثم قم بمسحها بقطعة قماش ناعمة ونظيفة.

4. ملمّع الخشب وفازلين

للتخلص من الخدوش بسهولة، قم برشها بملمع الخشب. بعد ذلك، يمكنك وضع بعض الفازلين لمسح العدسات.

كذلك، هناك طرق تمكنك من إصلاح العدسات البلاستيكية وهي على النحو التالي:

1. الشمع - الواكس

قم بفرك الخدوش بالشمع بشكلٍ دائري حتى اختفاء التلف. بعد ذلك، قم بتنظيف العدسات بقطعة قماش ناعمة أو بالقطن.

2. منظف طلاء الأظافر

قم بتغميس قطعة مسواك خشبية صغيرة بمنظف طلاء الأظافر، ثم قم بتعبئة مكان الخدش. عليك أن تنتبه إلى أنّ المنظف لا يجب أن يكون سميكاً، وإلا فإنه يجف قبل أن تتمكن من وضعه بالتساوي على الخدوش.

3. سائل تنظيف الصحون

إنه مثالي لمعالجة النظارات، إذ أنه يساهم في إزالة الخدوش عن العدسات بكلٍ سريع.

مصدر الصور: برايت سايد

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