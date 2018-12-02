10 أخطاء يرتكبها الكثيرون خلال رحلات العمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسافر الكثير من الأشخاص بشكلٍ دائم في رحلات عملٍ لمدة أيامٍ أو أسابيع. خلال رحلات السفر ، يستوجب على الشخص القيام بالكثير من الأمور على هامش أعماله، ونظراً لضيق الوقت قد يواجه الكثير من المشكلات ويقع بالكثير من الأخطاء.

وأورد موقع "فوربس" مجموعة من هذه الأخطاء وهي على النّحو التالي:

1- عدم الحصول على النوم بشكلٍ كافٍ

قد تؤدي كثرة الأعمال بالأشخاص إلى عدم حصولهم على النوم بشكلٍ كافٍ، الأمر الذي يجعلهم غير مرتاحين خلال تأديهم لمهامهم. ولذلك، على كل شخص أن يبادر إلى أخذ قسطٍ من الراحة، خصوصاً بعد الإجتماعات الطويلة، قد يستطيع استجماع قوّته.

2- غياب التحضيرات وضعف الترتيب

خلال رحلة العمل، يحتاج الشخص إلى الكثير من الأشياء والحاجيات، ومن المفترض أن تكون جميعها مرّتبة لكي يستطيع الحصول عليها بسرعة. قبل ذلك، يجب أن يستعدّ الشخص قبل سفره في رحلة عمل إلى تحضير الأشياء التي يحتاجها خلال سفره، وعليه ترتيبها بشكلٍ واضح، كي لا يستغرق وقتاً في البحث عنها.

3- حجز الفندق في اللحظة الأخيرة

قد يطرأ اجتماعٌ أو مؤتمرٌ عاجل يستوجب حضور الموظف كممثل عن عمله، الأمر الذي يجعله في حيرةٍ من أمره خصوصاً بالنسبة لمكان الإقامة. ولذلك، يجب أن يبادر الموظف إلى اختيار الفندق الأقرب إلى مكان انعقاد المؤتمر، كي لا يتكبد عناء المواصلات من منطقة إلى منطقة.

4- غياب سجل بالعناوين والأماكن والأرقام المهمة

ينسى الكثير من الأشخاص الذين يسافرون في رحلة عملٍ، تسجيل كل العناوين والأرقام المهمة التي قد يحتاج إليها في سفره. ولذلك، يجب المبادرة إلى تسجيل كل العناوين على الهاتف المحمول، والاحتفاظ بها في مفكرة صغيرة. إلى ذلك، يجب أن يثبت لديه خرائط الأماكن التي يريد التوجه إليها باستخدام تطبيق "خرائط غوغل"، الأمر الذي يسهل عليه حركة التنقل، ويساعده في الوصول إلى الاماكن التي يريدها بسهولة.

5- جدولة الترفيه

خلال رحلة العمل، لا بدّ للشخص أن يحظى على هامش نشاطه ببعضٍ من النشاطات الترفيهية. هذا الأمر يفرض اعداد جدولٍ بالأعمال أولاً، ثم اتباعه بجدولٍ آخر بالنشاطات الترفيهية بشكل متناسق في المواعيد والأماكن.

6- الإلمام بالمهارات اللغوية الأساسية

يجدرُ على كل شخصٍ قبل السفر إلى أي بلدٍ آخر، أن يكون ملماً وعارفاً ببعض الكلمات الأساسية والمتداولة هناك. فإذا لم يكن كذلك، فإنّه سيواجه مشكلات عديدة وجمّة في التواصل مع الآخرين، كما أنّ ذلك سيؤثر على إدارته لتحركاته وأعماله.

7- التنقل بجوائز السفر

يعمد الكثيرون إلى أخذ جواز سفرهم وأوراقهم المهمّة خلال جولاتهم ولقاءاتهم أو حتى خلال زياراتهم لمعالم سياحية. فعلياً، فإنّ هذا الأمر يعتبر خطأ فادحاً، إذ يمكن أن يفقد الشخص جواز سفره أو أوراقه الثبوتية. ولذلك، يجب على كل شخصٍ ترك جواز سفره في غرفة الفندق إلى جانب الأوراق الثبوتية التي لا يحتاج إليها في تنقلاته.

8- حمل محفظة كبيرة خلال التنقلات

لا تحمل محفظة كبيرة خلال تنقلاتك، لأنّها ستعرقل حركتك وستشعرك بالارتباك المتواصل. لذلك، عليكَ أن تعمد إلى حمل محفظة صغيرة تضع فيها بعض الضروريات كالهاتف المحمول ومحفظة المال وزجاجة عطر صغيرة ومناديل ورقية.

9- التأخر في طباعة الاوراق المهمة

بادر دائماً إلى تحضير كل أوراقك قبل وقت انطلاق أعمالك. إذا كنت بحاجة إلى طباعة أوراق، فعليك القيام بذلك في وقتٍ مبكر كي لا تقع في المحظور وتواجه صعوبة في إيجاد مطبعة في المكان الذي يقام فيه مؤتمر العمل الخاص بك. في الكثير من الأحيان، قد يواجه البعض إحراجاً عندما يتوسلون إدارة المكان الذي يتواجدون فيه بطباعة أوراق، وهذا الأمر مزعجٌ للغاية.

10 - ارتداء حذاء غير عملي

حاول قدر الإمكان إرتداء الأحذية العملية والمرتبة والمناسبة، خلال سفرك. فتنقلاتك ستكون كثيرة، ومن الأفضل أن ترتدي حذاءً مريحاً وعملياً. الأمر نفسه بالنسبة للنساء، إذ يفضل أن يرتدين أحذية مريحة بدلاً من أحذية الكعب العالي، لأنّها ستسبب لهنّ آلاماً كثيرة.

مصدر الصورة: Hayaleturk

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