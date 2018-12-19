10 إختراعات يمكن أن تنقذ حياتك في حالات الطوارئ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نتعرض يوميا للعديد من المخاطر التي قد تتسبب لنا بأذى بالغ، ولهذا يجتهد المصممون من أجل إنتاج أدوات ووسائل تساعد على النجاة، وفيما يلي نتسعرض وإياكم 10 من أهمها:

1- Kingii Wearable

صممت مجموعة من المطورين الأمريكيين جهازا جديدا قابلا للارتداء يحمل اسم Kingii هدفه الأساسى تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الغرق والتى تصل إلى 372,000 حالة سنويا وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية. وفقا لموقع thisisinsider.

2- Stinger USB Emergency Escape Tool

هي أداة مزدوجة تستخدم لكسر زجاج السيارة في حالات الطوارئ والحوادث البليغة، كما بإمكانها أن قطع حزام الأمان في حال تعطله واستعصائه.

3- Survival Capsule

هي مستوعب أو "كبسولة" مصممة لمواجهة ظروف مناخية قاسية مثل الأعاصير أو موجات تسونامي، أو في ظروف مثل الغرق، تتمتع هذه الكبسولة ببطانة مريحة لشخص واحد، مزودة بأجهزة اتصال وبث إشارة. وخزان أوكسجين.

4- LifeVac

هي أداة شفط تعمل على غرار تلك التي تستخدم لتسليك المجاري ومصارف المياه، إلا أنها مصممة لتستخدم في حالات الإختناق البشري.

5- JetForce Avalanche Airbag

هي حقيبة هوائية، تحمل على الظهر، تحفظ حياة حاملها في حال وقوعه في مياه عميقة أو تعرضه لانهيار ثلجي أو ما شابه. ما عليه سوى أن يشد حبل الأمان لتنتفخ بشكل تلقائي.

6- LifeStraw

هي أداة ترشيح سهلة الحمل مصممة بشكل ثوري لتمنح صاحبها فرصة لشرب الماء من أي مستوعب كان دون القلق من درجة تلوثه، إذ تعمل على تنقية الماء وتعقيمه ليصبح صالحا للشرب في التو واللحظة.

7- Schmitz Mittz

هي قفازات صناعية، صممت لتواجه أصعب الظروف وتحمي يد مرتديها من أي خطر أو أذى، وتجميع بين خصائص الأقمشة المضادة للحرارة مثل تلك التي يرتديها رجال الإطفاء، وأقمشة الدروع المضادة للرصاص كتلك التي يرتديها رجال الأمن والشرطة.

8- PLOOTA

هي سوار خفيف يوضع في العنق ويمكن استخدامه من قبل الأطفال عند تعلم السباحة أو في حال الإجهاد في الماء حيث يمكن أن ينتفخ تلقائيا عند اللزوم ليبقي رأس السباح فوق مستوى الماء.

9- AutoPulse Resuscitation System

قد يكون هذا الجهاز فرصة النجاة الأولى والأخيرة في حالات الإختناق أو توقف القلب، إذ يعمل كحزام يلف حول صدر المصاب ويبدأ بتنفيذ حركات ضغط منتظمة على الصدر، أشبه بتلك التي يقوم بها عمال الإسعاف لتنشيط القلب عند توقفه عن الخفقان.

10- INSTROM Escape Chute

قد يكون هذا الإختراع هو الأظرف رغم أهميته البالغة، إذ أنه يجمع ما بين ألعاب الملاهي الأنبوبية وطريقة نزول رجال الإطفاء متزحلقين فوق عمود زلق.. صممم هذا الجهاز لتنفيذ عمليات إخلاء آمن في حال الكوارث الطبيعية أو الحرائق، مصصم بشكل مرن يستوعب كتلة الشخص مهما زادت أو نقصت.

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