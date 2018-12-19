الهند تحقق في نفوق 3 أسود مهددة بالإنقراض تحت عجلات قطار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خسرت الهند ثلاثة أسود صغيرة من فصيلة مهدّدة بالانقراض، بعدما دهسها قطار للبضائع في محمية للحياة البرية في غرب الهند، وفق مسؤول في قطاع الغابات. وقال المسؤول د. ت. فاسافادا، إن صغار الأسود الثلاثة قضت على الفور، موضحا أن الحادثة أودت بحياة أسدين في سن الثانية ولبوة في السن نفسها تقريبا.

ولفت إلى أنّ السلطات تحقق لمعرفة هل كان القطار يتنقل بسرعة زائدة، أم أن الحادثة سببها تقصير من حراس الغابات والمسؤولين عن رصد الحيوانات.

وأضاف: "في حال إدانتهم سنتخذ تدابير مشددة ضدهم".

وكانت هذه الحيوانات بين ستة أسود في محمية في ولاية غوجارات التي تضم كامل أعداد الأسود الآسيوية في الهند والبالغة نحو 500.

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