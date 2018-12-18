لماذا يحتفل العالم باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

هل تساءلت يوماً لماذا يحتفل العالم في الثامن عشر من شهر دبسمبر كل عام باللغة العربية ؟ لماذا هذا التارايخ بالتحديد ..

في الحقيقة في الثامن عشر من ديسمبر عام 1973 شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وصدر قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 في ديسمبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها، مع باقي اللغات الرسمية المعتمدة من المنظمة وهي اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهي: الروسية والصينية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية.

واحتلفت اليونسكو فى أكتوبر سنة 2012 للمرة الأولى باليوم العالمي للغة العربية، وفى 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة.

وكانت جهود اعتماد اليوم العالمى للغة العربية، بدأت فى خمسينات القرن الماضي، وأسفرت حينها عن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخ في 4 ديسمبر 1954، يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد صفحات ذلك بأربعة آلاف صفحة في السنة، ومنذ عام عام 1960 اتخذت اليونسكو قراراً يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تنظم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة الوثائق والمنشورات لأساسية إلى العربية، واعتمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو.

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