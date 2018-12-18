العثور على أسماك من نوع راي على شاطئ بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

عثر مرتادون لأحد الشواطئ في دبي، على مجموعة من الأسماك النافقة، من نوع "الراي اللاسع".

ووفق صحيفة "ذا ناشيونال" فإن الأسماك النافقة تم القاؤها على أحد الشواطئ في الإمارة بعد اصطيادها من قبل مجهولين.

وظهر على العديد من الأسماك النافقة، علامات جسدية على أعناقهم، توحي بأنه جرى اصطيادهم قبل أن يتم إلقاؤهم على الشاطئ.

مصدر الصورة: صحيفة ذا ناشيونال

وقالت ناتالي بانكس، العضو المنتدب في منظمة "الأزرق"، ومقرها دبي، إنها تحدثت إلى السكان المحليين بالقرب من الشاطئ بجانب برج العرب ، منوهة أن هذا الأمر، مستمر منذ سنوات".

وتابعت: "لا يمكننا إثبات السبب الحقيقي وراء وجود الأسماك على الشاطئ هذا الصباح، ولكنهم كانوا يحملون علامات جسدية على أعناقهم تشير إلى أنه قد تم اصطيادهم في شباك الصيد وإلقائهم هناك بعد ذلك".

وأفاد تقرير صادر عن صحيفة ذا ناشيونال، في فبراير / شباط الفائت ، عن قيام وزارة التغيير المناخي والبيئة، بإطلاق حملة توعية جديدة لمعالجة قضايا الصيد المفرط والصيد غير القانوني في مياه الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أحد المسؤولين في بلدية دبي، والذي أشرف على عملية تنظيف الشاطئ بعد العثور على الأسماك النافقة، أنه سيتم مقاضاة أي شخص يمارس الصيد الجائر، ويتسبب في مثل تلك الحادثة.

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