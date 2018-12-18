السماء تمطر مالاً في هونغ كونغ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

هل حلمت يوماً أو تخيلت أن تمطر السماء نقوداً بدلا من المطر ؟ حلم خيالي جميل أليس كذلك ؟ لكن هذا الحلم تحول إلى حقيقة بالفعل في هونغ كونغ !

فقد أمطرت السماء مالا في أحد شوارع حيّ شعبي في هونغ كونغ السبت، بمبادرة من شاب متخصص بالعملات المشفرة أراد، على قوله، "مساعدة الفقراء"، غير أن السلطات أوقفته اليوم.

وقد صوّر مارة في حيّ شام شوي بو، بهواتفهم المحمولة السبت، أوراقا نقدية تتطاير من مبنى يحاول الناس جمعها.

وبثّ المشهد مباشرة عبر صفحة في "الفايسبوك" عن العملات الافتراضية يديرها شاب قال إنه أراد فعل الخير.

وأوضح وونغ تشينغ-كيت البالغ 24 عاما، عبر صفحته، أن هذه المبادرة تهدف الى "مساعدة الفقراء من خلال سرقة الأغنياء".

لكن السلطات أوقفته اليوم بتهمة إثارة الشغب في مكان عام عندما كان عائدا إلى الحيّ في سيارة لامبورغيني.

وأفادت الشرطة أنها استعادت أوراقا نقدية قدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 6 آلاف دولار محلي (770 دولارا أميركيا).

وجمع كثيرون ثروات في السنوات الأخيرة بفضل العملات الافتراضية التي تشهد إقبالا متناميا، وأشهرها البيتكوين، رغم التقلّبات في أسعارها.

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