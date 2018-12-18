أهم 10 اكتشافات أثرية وعلمية لعام 2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

مع نهاية كل عام ، تعلق في الذاكرة أبرز الاكتشافات الأثرية التي نقرأ من خلالها تاريخ هذا الكوكب العظيم ، وهذا العام استولت مصر على نصيب الأسد من الاكتشافات الهامة التي تم الإعلان عنها في 2018. إليكم أهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها.

1. العثور على ديناصور مصري عمره 80 مليون سنة

مصدر الصورة : بي بي سي

فقد تم العثور في الصحراء المصرية على حفرية ديناصور قال علماء إن عمرها يصل في المتوسط لنحو 80 مليون سنة ووصفوا الأمر بأنه "اكتشاف مذهل".

ويبلغ طول هذا الديناصور طول حافلة مدرسة وله ووزن الفيل وعنقه طويل.

2. أكبر بئر نفط في تاريخ مملكة البحرين وكميته أضعاف حقل البحرين

تم التوصلُ إلى موردٍ كبير من النفط الصخري الخفيف، تُقدرُ كمياتُهُ بأضعاف حقل البلاد، بالإضافةِ إلى كمياتٍ كبيرةٍ من الغاز العميق.

3. اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان.

وجد علماءٌ، عضوًا دقيقا في جسم الإنسان وهو عبارة عن تراكيب مسطحة ورقيقة، وتتواجد في الجزء العلوي من العقد اللمفاوية.

4. مصر: الكشف عن مقصورة احتفالات ملكية من عصر «الرعامسة» شرق القاهرة

مصدر الصورة : alwatan.kuwait

لاحتفالات كانت تتم في رحاب (معبد رع) بحي (عين شمس) شرق القاهرة.



5. اكتشاف حفرية ثعبان يبلغ عمرها 99 مليون سنة

مصدر الصورة : بي بي سي

اكتشفت بقايا حفرية لثعبان صغير، مدفونة داخل مادة من الكهرمان، في جذع شجرة متحجرة في ميانمار.

وتجمد الثعبان داخل كتلة الكهرمان، قبل نحو 99 مليون سنة.

وعاش الثعبان في ما يسمى ميانمار حاليا، خلال عصر الديناصورات.

6. اكتشاف بحيرة ضخمة على المريخ

اعتبر أول اكتشاف لبقعة مائية بهذا الحجم على سطح الكوكب الأحمر

7. مصر تكشف عن تابوت مومياء يعود لـ 3000 سنة

عثر على مومياء امرأة بحالة جيدة داخل تابوت أثري لم يفتح من قبل في إطار كشف جديد في الأقصر بجنوب البلاد يعود عمره لثلاثة آلاف عام.

8. مصر :اكتشاف جبن في قبر فرعوني عمره 3200 سنة

مصدر الصورة : بي بي سي

أثبت علماء أن مادة سبق أن عثر عليها منقبون آثاريون يعملون في أحد القبور الفرعونية في مصر هي أقدم قطعة جبن يعثر عليها حتى الآن.

9 . اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة في الأقصر المصرية

مصدر الصورة : ناشونال جيوغرافيك

يعود تاريخها للقرن الثالث عشر قبل الميلاد وتنتمي إلى عصر الأسرة الـ19، عثر داخلها على مومياوات وتوابيت مزخرفة وحوالي 1000 تمثال صغير وأقنعة خشبية ملونة بالإضافة إلى كنوز أخرى

10. اكتشاف حفرة هائلة في غرينلاند تسبب بها نيزك قوته تعادل 47 مليون قنبلة ذرية

مصدر الصورة : © Natural History Museum of Denmark

اكتشف علماء دنماركيون بواسطة رادار متطور تمّ انتاجه لصالح جامعة "كانساس" الأمريكية، فوهة عملاقة يزيد قطرها عن 30 كيلومتراً، تحت جليد جزيرة غرينلاند، مشيرين إلى أنها "قد تكون ناجمة عن نيزك ضرب الأرض قبل 12 ألف عاماً".

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