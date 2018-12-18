أصواتٌ تصدرُ من تابوت في جنازة بالأرجنتين.. ما حصل غريب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت جنازةٌ في عاصمة الأرجنتين بونيس آيرس حادثة مفاجئة، دفعت بالمشيعين بالتوجه بالجثة إلى أقرب مستشفى، بدلاً من دفنها.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "مجموعة من الأشخاص، كانوا يشيعون امرأة من عائلتهم توفيت عن عمرٍ ناهز الـ65 عاماً. وخلال الجنازة، سمعوا أصواتاً مشابهة لأصوات تنهدات وصرخات مكتومة من التابوت".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "المشيعين طلبوا من سائق سيارة الدفن التوجه بسرعة إلى المستشفى، لمعرفة ما إذا كانت المرأة على قيد الحياة أم لا"، موضحة أنّ "الأطباء كشفوا على الجثة، ليتبيّن لهم أنّ المرأة توفيت قبل مدة أقلها 24 ساعة".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أنّ "موظفي وكالة دفن الموتى أوضحوا أنّ الأصوات التي سمعت في التابوت، ناجمة من صوت الغازات التي انطلقت من الجثة عبر القصبة الهوائية".

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