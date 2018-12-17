ماسة بحجم بيضة دجاجة في كندا كم قد يبلغ سعرها؟

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يعد الألماس من أثمن المجوهرات ، حيث يباع بأحجام صغيرة بالعادة ، وكلما كبر حجم الماسة كلما وصل سعرها لأسعار خيالية ..

في كندا وعلى وجه التحديد شمال غرب كندا على بعد 150 ميلا من المنطقة الشمالية عُثر على ماسة في منجم ديافيك ، حجمها مماثل لبيضة الدجاج.

وتعد هذه الماسة من الأكبر حجما في تاريخ أمريـكا الشمالية، إذ يصل وزنها إلى 552 قيراط، أي 110.4 غرام، وفقا لـBloomberg. وما يميز المجوهرة هو لونها الأصفر وملمسها غير العادي.

وقد عثر على ماسة كبيرة في نفس المنجم في وقت سابق، ولكن كان وزنها أقل بكثير 187.7 قيراط.

وأشار شين دوغين، المدير التنفيذي لشركة دومينيون إلى أنه على الرغم من أن اللون الأبيض الشفاف للألماس يعتبر أكثر قيمة، إلا أن اللون الأصفر هو أكثر ندرة وعصرية في عالم المجوهرات.

واحتلت الماسة المرتبة السابعة من حيث الحجم بين جميع الأحجار المماثلة الموجودة في القرن الواحد والعشرين.

ويبدأ الألماس من سعر 5000 دولار وحتى 8000 دولار أمريكي تقريباً أي يمكن أن يصل سعر هذه الألماسة إلى 4,416,000 دولار .

مصدر الصورة : بلومبيرغ

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