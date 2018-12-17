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ظاهرة نادرة.. جليدٌ يتحوّل إلى ماء بسرعة فائقة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رصد مصور ومخرج إيطالي يدعى داريو بونزي ظاهرة طبيعية غريبة، أثناء زيارته لوادي كامونيكا الكبير في وسط الألب. والتقط بونزي (28 عاماً) فيديو في اللحظات المناسبة لمياه تجري بسرعة ثمّ تتجمد فجأة، لتعود سائلةً بمجرّد لمسها باليد. ويظهر الفيديو المياه وهي تخرج من حنفية بشكلٍ متجمّد لكنها تُصبح سائلة بمجرّد لمسها بالإصبع.

وأرفق بونزي الفيديو الذي حصد على أكثر من 3 ملايين مشاهدة بتعليق جاء فيه: "لم أرَ يوماً مثيلاً لهذا الأمر، بدا بداية كـ الثلج لكنه في الواقع مياه، إنها ظاهرة نادرة تُسمّى التدفّق الصفحي وهي طبيعية بالكامل".

وبحسب المصور، فإنّ "هذه الظاهرة تحصل حين تكون المياه خالية من أي شوائب وحين تكون سرعة نزول المياه ثابتة".

مصدر الصورة: يوتيوب

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