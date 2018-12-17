بطريقة غريبة رائعة.. هكذا فاجأ رجلٌ حبيبته بطلب الزواج منها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أكثر من 4 سنوات على المواعدة، تقدّم رجل يدعى موريس غولدشتاين من صديقته لورا ستامبلر بطلب يدها للزواج. غير أنّ الطريقة التي حصل فيها ذلك لم تكن عادية على الإطلاق.

فقد دأب موريس على إحضار 16 كلباً للمشاركة في لحظاتِ تقديمه خاتم الزواج لحبيبته لورا، إذ أنّ الأخيرة تحبّ الكلاب كثيراً. غير أن الأمر لم يقتصر على ذلك، إذ فاجأ موريس حبيبته بأكثر من ذلك.

تقول لورا في حديثها لـ"CBSnews" أنّ "موريس طلب منها ممارسة رياضة المشي معه لمسافة طويلة في رونيون كانيون، وهي حديقة في لوس أنجلوس"، مشيرةً إلى أنها "فوجئت بالورود المنثورة على الدرب". وأضافت: "يا لها من لحظات مؤثرة. لقد احتضنني موريس وبدأت بالبكاء فرحاً. لقد طلب الزواج مني".

وتابعت: "لقد كانت أجواء رومانسية كلاسيكية رائعة. إلاّ أن المفاجأة الاكبر كانت عندما كنتُ أقبل موريس، ورأيتُ الكلاب تركض نحوي. إني أحب الكلاب كثيراً. إنها مفاجأة رائعة".

وأكدت لورا أنّها "بدأت بالتخطيط لحفل زفافها، وتتطلع أن يكون في خريف 2019 أو ربيع 2020".

مصدر الصورة: cbsnews

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