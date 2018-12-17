بالفيديو | ألعاب انتظرها عشاق التحدي في العام 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
في السنة التي شارفت على الانتهاء انتظر عشاق الألعاب الاكترونية العديد من الإصدارات الجديدة والحماسية ، اليكم أبرز 10 ألعاب أُطلقلت في سنة 2018 ..
10.لعبة تحدي كرة السلة الشهيرة NBA 19
9. لعبة القتال JUST CAUSE 4
8. لعبة Fallout 76 التي. أطلقت في نوفمبر
7. لعبة رعاة البقر القتالية 2 Red Dead Redemption
6. اللعبة الشهيرة Battlefeiled V
5. لعبة التشويق Assassin's Creed Odyssey
4. لعبة Shadow Of The Tomb Raider القتالية
3. لعبة السباق Forza Horizon 4
2. اللعبة الأكثر شهرة والأكثر شعبية بين الشباب FIFA 19
1. واللعبة المنتظرة والحائزة على أعلى تصنيف Marvel’s Spider-Man
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