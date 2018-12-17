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بالفيديو | ألعاب انتظرها عشاق التحدي في العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

في السنة التي شارفت على الانتهاء انتظر عشاق الألعاب الاكترونية العديد من الإصدارات الجديدة والحماسية ، اليكم أبرز 10 ألعاب أُطلقلت في سنة 2018 ..

 

10.لعبة تحدي كرة السلة الشهيرة NBA 19

 

9. لعبة القتال JUST CAUSE 4 

 

8.  لعبة Fallout 76  التي. أطلقت في نوفمبر 

 

7. لعبة رعاة البقر القتالية 2 Red Dead Redemption

 

6. اللعبة الشهيرة Battlefeiled V 

 

5. لعبة التشويق  Assassin's Creed Odyssey

 

4. لعبة Shadow Of The Tomb Raider القتالية 

 

3. لعبة السباق Forza Horizon 4 

 

2. اللعبة الأكثر شهرة والأكثر شعبية بين الشباب FIFA 19

 

1. واللعبة المنتظرة والحائزة على أعلى تصنيف Marvel’s Spider-Man

 

 

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