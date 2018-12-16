كيف نوفر المال في شراء الملابس.. اتبع هذه الخطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل فكرت يوماً بوضع "خطة توفير" قبل الذهاب الى السوق وشراء بعض الملابس التي أنت بحاجة إليها؟ إليك بعض النصائح المفيدة التي توفر عليك المال في الدرجة الاولى، والجهد لتجد ما تريد بأفضل الأسعار.

استخدم القسائم الشرائية

واحدة من أكثر الطرق التي توفر عليك المال هي الاستفادة من القسائم الشرائية التي تعرض عليك الخصومات. ويمكنك الاستفادة من هذه الطريقة عبر التسوق الالكتروني أو صفحة الويب الخاصة.

انتظر التخفيضات

قم ببناء علاقات مع المتاجر التي تحبها واكتشف شركاء يمكنك الوثوق بهم لإخبارك عندما يتم تخفيض سعر منتجك المفضل.



اتستفد من متاجر الخصم

يمكنك الاستفادة من متاجر الخصم التي تُبقي على الحسومات طوال العام

تسوق من محلات بيع البضائع المستعملة

هناك عدد من القطع الجديدة تقريباً في محلات بيع البضائع المستعملة، كما أن هذه المتاجر هي أيضًا أماكن رائعة للعثور على قطع قديمة بأسعار معقولة وقطع كلاسيكية جميلة.

ملابس باهظة الثمن ترتديها مرة واحدة فقط

كثيرون يصرفون أموالهم على شراء الملابس الرسمية. سواء تمت دعوتك لحضور حفل زفاف أسود أو الذهاب إلى حفل لجمع التبرعات، ففي بعض المناسبات يكون من المنطقي جدًا استئجار ملابسك من متجر أو موقع

موثوق به بدلاً من شرائه بشكل مباشر، خصوصاً إذا كنت سترتدي فقط القطعة مرة واحدة.

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