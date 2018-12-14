مفاجأة.. طريق تغرق بالدولارات وحوادث بين السائقين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يشعرُ كل شخص بسعادةٍ كبيرة حينما يحصل على أموالٍ كان قد نسيَها في ثيابه أو في مكانٍ ما. إلاّ أنّ ما لا يتوقعه أحدٌ هو العثور على عشرات الأوراق النقدية على المرمية على الطريق.

هذا ما حصل فعلاً على أحد الطرقات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث فوجئ سائقو السيارات بالكثير من الأوراق النقدية من فئة الدولار مرمية على الإسفلت. عندها، بادر عدد كبير من السائقين إلى النزول من سياراتهم وسط الطريق لأخذ ما تيسّر لهم من العملات، الأمر الذي أدى إلى وقوع عددٍ من الحوادث.

غيرَ أنّ الأمر الذي أثار الريبة يتعلق بمصدر هذه الأموال. لكنّ لقطات فيديو أظهرت سيارة مصفحة محملة بالأموال، كانت تعرضت لحادث سير هي الأخرى، صباح الخميس الماضي، تقف على الجانب الأيمن لطريق إيست راذرفورد.

وقال مغرّد عبر "تويتر": "لقد رأيت للتو حادثاً اشتركت فيه سيارة تحمل الأموال، هناك الكثير من الأوراق النقدية على الطريق والناس يخرجون من سياراتهم لالتقاطها".

بدورها، أكّدت شرطة "إيست راذرفورد" وقوع الحادثة، مشيرةً إلى أنّ "هناك سيارة تسرب الأموال". إلا أن الشرطة لم تذكر تفاصيل عن تلك الحوادث، رغم أن لقطات الفيديو أظهرت بعض السيارات المتضررة.

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