بـ100 مليون $.. ابنة أغنى رجلٍ في الهند تدخل القفص الذهبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخلت، ريشا أمباني (27 عاماً)، ابنة أغنى رجل أعمالٍ في الهند موكيش أمباني، القفص الذهبي بعد زفافها من رجل الأعمال أناند بيرامال (33 عاماً)، في حفلٍ زفافٍ أسطوري استمرّ لأيام عديدة.

وكشف موقع "بلومبرغ" أن "تكلفة الاحتفالات بالزفاف التي أقيمت في مدينتين واستمرّت لـ5 أيام، بلغت حوالى 100 مليون دولار". وبحسب التقارير، فإنّ "الاحتفالات ما قبل حفل الزفاف الرسمي أقيمت في قصر "سيتي بالاس" التاريخي في مدينة أودايبور، بحضور عدد من مشاهير العالم، منهم المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية هيلاري كلينتون، والممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها المغني ونيك جوناس".

بذخ وترف بحفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند الذي تحييه بيونسيه

وأقيم حفل الزفاف الرسمي في المبنى الخاص بأسرة أمباني في مومباي المكوّن من 27 طابقاً ويعمل فيه 600 شخص على مدار الساعة. وهناك، أحيت الفنانة العالمية بيونسيه الحفل لمدة 45 دقيقة، وتقاضت مبلغ 6 ملايين دولار، بحسب العديد من التقارير الصحفية العالمية.

وكان عددٌ كبيرٌ من المختصين عمدوا إلى تزيين المبنى أسرة أمباني بملايين الزهور. أمّا الشارع المؤدي إليه، فقد تمّ تزيينه أيضاً، واغلاقه بالكامل وسط حراسة أمنية مشدّدة، فيما شهد العديد من العروض الراقصة.

وخلال الحفل، شاركت كلينتون ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، الفنان شاروخان في وصلة رقصٍ على أنغام الموسيقى الهندية خلال حفل الزفاف، الذي كان باستطاعة حاضريه تحميل تطبيقٍ يشرح لهم فعالياته.

وكانت دعوات حضور الزفاف تضمنت مجوهرات وأحجاراً كريمة داخل صناديق مزينة بالورود، من ماركة "دولشي أند غابانا" العالمية، فيما بلغت تكلفة الدعوة الواحدة حوالى 4236 دولاراً.

(ريشا أمباني وزوجها - drumbeatnew)

(من حفل الزفاف - WAFB)

(من أجواء الاحتفالات - Promotion Music News)

(بيونسيه وهيلاري كلينتون - USA Today)

(من أجواء الاحتفالات - Wolipop)

(عائلة أمباني - Scoopnest.com)

(موشكا أمباني وزوجته إلى جانب هيلاري كلينتون - رويترز)

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