بعد 9 سنوات.. سيدة تستعيد خاتم زواجها الذي سقط بالمرحاض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استعادت سيدة تدعى باولا ستانتون من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، خاتم زواجها، بعدما فقدته بسبب سقوطه بالمرحاض عن طريق الخطأ قبل 9 سنوات.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "سي بي إس سكرمنتو"، فإنّ "ستانتون فقدت خاتمها الذهبي المرصع بالألماس أثناء تنظيفها حمام منزلها. غير أنّ عامل قسم الأشغال العامة تيد غوغول عثر على الخاتم أثناء قيامه بأعمال صيانه على بعد 400 قدم من منزل السيدة".

وكانت ستانتون قد روت تفاصيل حادثتها أمام غوغول قبل 3 سنوات. غير أنّ الأخير لاحظ مؤخراً أثناء قيامه بالأشغال شيئاً يلمع في الطين، فتبيّن أنه خاتم ستانتون. وإثر ذلك، تمكنت الأخيرة من استعادته وعادت تلبسه بعد أن قامت بتنظيفه بالبيروكسيد وعصير الليمون.

مصدر الصورة: KSAT.com

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