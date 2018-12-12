بالفيديو | سيارة ماي تضعها في موقف محرج أمام ميركل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

بينما أنظار العالم تراقب كل حركات وسكنات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، مع تطورات ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت، تعرضت ماي إلى موقف محرج عندما ظلت 15 ثانية في انتظار فتح باب سيارتها الذي كان مغلقاً، بسبب تفعيل وضع ما يسمى بــ”قفل الأطفال”، بينما كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنتظرها في الخارج.

ووصلت ماي إلى برلين للقاء ميركل في إطار جولة أوروبية تشمل بروكسل ولاهاي في محاولة للحصول على ضمانات من القادة الأوروبيين بشأن اتفاق بريكست.

وكانت ميركل تنتظر ماي في الخارج عندما وصلت سيارتها، وعندما جاءت إحدى الحارسات لفتح باب السيارة من أجل خروج الضيفة البريطانية، اكتشفت أن قفل الأطفال مفعل.

وانتظرت ماي داخل السيارة 15 ثانية حتى قام السائق بإلغاء تفعيل القفل، للتتمكن من الخروج ومصافحة ميركل.

وتشهد بريطانيا خروجا متعثرا من الاتحاد الأوروبي، بعدما أرجأت يوم الاثنين تصويتا حاسما في مجلس العموم على اتفاق أبرمته ماي مع الزعماء الأوروبيين في هذا الصدد.

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