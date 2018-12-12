الجوهر المتنوع يمنح أميمة الخميس ميدالية نجيب محفوظ للآداب

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

نالت الكاتبة السعودية أميمة الخميس الجائزة السنوية في مجال الأدب باسم الأديب الراحل نجيب محفوظ والتي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية في القاهرة للمرة الـ 23، عن رواية "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" لعام 2017 عن دار الساقي اللبنانية.

ومدحت لجنة التحكيم أثناء منح الجائزة بلغة أميمة "العذبة" والنص "الذي يضفي على مدن العقيق المعرفة الثمينة.. والتمكن من الإمساك بجوهر التنوع الثقافي والديني".

وقالت في مسوغات منحها الجائزة "هذه رواية جادة تتناول الزمن الحالي من خلال التاريخ.. تأخذ الرواية شكل رحلة من الجزيرة العربية شمالا وغربا إلى الأندلس عبر المدن الكبرى في العالم العربي في القرن الحادي عشر أثناء الحكم العباسي في بغداد، والفاطمي في القاهرة، والفصائل المقاتلة في الحكم الإسلامي في إسبانيا".

وأميمة (52 عاماً) هي ابنة الشاعر والمؤرخ السعودي عبد الله بن محمد بن خميس مؤسس صحيفة "الجزيرة"، ولها إنتاج متنوع في الشعر والقصة وأدب الطفل، ورواية "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" هي روايتها الرابعة.

والجائزة التي أطلقتها دار نشر الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1996 عبارة عن ميدالية تحمل صورة نجيب محفوظ وتبلغ قيمتها ألف دولار، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية بالاتفاق مع المؤلف والناشر.

مصدر الصورة: موقع اليوم السابع

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