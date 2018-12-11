30 عملية تجميل غيّرت حياة تايلندي فجعلته كوريّاً (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خضع شاب تايلندي يدعى راتشادابونغ براسيت (25 عاماً) إلى 30 عملية تجميل بغية تغيير شكله بشكلٍ جذري، كي يبدو كنجم بوب كوري. واتت خطوة براسيت بهدف تغيير حياته كلها ليبدو أكثر وسامة، وذلك بعدما شعر باليأس من مظهره وفشله في حياته المهنية. فقد تقّدم براسيت للعمل كراقص في مسرح 7 مرّات وتمّ رفضه. إلى جانب ذلك، فإنّ براسيت كان يرى نفسه غير جذاب للسيدات، الأمر الذي دفعه لهذه الخطوة.

ولتحصيل المال الكافي لإجراء أول عملية تجميل، عمل الشاب في بيع الأحذية للسياح، قبل أن يعمل كراقص في أحد الملاهي الليلية ليوفر المال لعمليات التجميل الثلاثين التي أجراها على مدى عامين. وبعد خضوعه لعشرات العمليات، بدأ نجم براسيت يسطع في تايلند، حيث فاز في مسابقة موهبة الرقص، وظهر في العديد من العروض على شاشة التلفزيون، كما حظي بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تصريه له لصحيفة "ديلي نيوز" التايلندية، قال برايست: "لدي الآن الثقة للقيام بالعديد من الأشياء التي لم أكن أجرؤ على فعلها، أصبحت شخصاً مختلفاً، وأتيحت العديد من الفرص لي، أشعر بالفخر بما قمت به، ولا أشعر بالحرج في التحدث عن عمليات التجميل التي خضعت لها".

مصدر الصور: Nakita.ID - Grid.ID

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