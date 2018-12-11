لص متشرد.. مقابل هاتف نقال يمكن أن يقتل بدم بارد (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

وسط مدينة لوس أنجلوس جلس متشرد يرتدي معطفا أصفر، يهز جسمه وكأنه يشعر بالبرد ، من يراه لا يمكنه أن يصدق ما أقدم عليه بعد لحظات ..

و أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة تفاصيل جريمة بشعة ارتكبها هذا المتشرد في وضح النهار.

الفيديو انتشر عبر وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لما شكله من مفاجأة أصابت كل من شاهد هذا الفيديو.

وتبين مشاهد الفيديو الأولى جلوس أحد المشردين على مقعد في شارع عام في وضح النهار. لكن المشاهد التالية كانت الأكثر غرابة، حيث يقوم المشرد من مكانه لدى اقراب أحد المارة من أمامه، ويدفعه ليسقط تحت عجلات سيارة تمر بالقرب من الرصيف.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الرجل الذي دفعه المشرد تحت عجلات السيارة، يبلغ من العمر 60 عاما وهو الآن في المستشفى بسبب إصاباته الخطيرة، إذ يرقد في حالة حرجة جراء الحادث.

وألقي القبض على المشرد المعتدي من قبل عناصر الشرطة الذين تمكنوا من تقفي أثره مباشرة.

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