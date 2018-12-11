رجل أعمالٍ يصدم روّاد الانترنت: يرتدي 13 كغم من الذهب يومياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدّر رجل أعمال فيتنامي يدعى نجوك فوك عناوين الأخبار في فيتنام، بعد انتشار مجموعةٍ من الفيديوهات الخاصة به عبر موقع "يوتيوب"، وهو يعرض مجوهراته الضخمة التي يرتديها. ففوك البالغ من العمر 36 عاماً، مهووس بالذهب الذي دفعه لارتداء كميات كبيرة منه في جميع تحركاته. وحالياً، يرتدي فوك 13 كيلوغراماً من الذهب في تنقلاته يومياً، ويرافقه دائماً ما لا يقل عن 5 من الحراس الشخصيين للحفاظ على أمنه وسلامة الذهب الذي يرتديه.

ولقيت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به، رواجاً كبيراً على كافة مواقع التواصل الاجتماعي في فيتنام والصين وتايلند. إلاّ أنّ الكثيرين أعربوا عن شكوكهم في حقيقة المجوهرات، وعمّا إذا كانت من الذهب الخالص، فيما تساءل البعض عن مقدرة فوك على التجوال وهو يحمل هذا الوزن من الذهب.

غير أنّ الأخير أكّد في حديثٍ صحفي أنه "واجه صعوبة في التجول مع هذا الحمل الزائد في بداية الأمر، ولكنه اعتاد عليه فيما بعد"، موضحاً أنّ "مجموعته الحالية من الإكسسوارات الذهبية التي تبلغ قيمتها 550 ألف دولار أمريكي، تتكون من سلسلة ذهبية وزنها 5 كيلو غرامات، وسوارين كبيرين يزن كل منهما 5 كيلوغرامات أيضاً، وأربعة خواتم يزن كل منها 500 غرام".

وكان فوك قد بدأ باقتناء المجوهرات منذ 5 سنوات، بعد أن أخبره أحد المستشارين الروحانيين بأن ارتداء الذهب يجلب الحظ الجيد. غير أنّ المفاجأة هي في الطريقة التي من خلال حقق فوك ثروة طائلة. فقد كشف موقع "أوديتي سنترال" أنّ "فوك نشأ في أسرة فقيرة، ولكنه حقق ثروته في العشرينيات من العمر عن طريق تداول النفط، حيث بدأ ببرميل واحد، قبل أن يقترض الأموال من العائلة والأصدقاء لشراء المزيد من النفط الرخيص وبيعه عند ارتفاع سعره حتى حقق ثروة طائلة".

مصدر الصورة: يوتيوب

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