خلافاً لأي اعتقاد.. 9 صور ستفاجئك من حيث الشكل والحجم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عندما ننظرُ إلى الصور الفوتوغرافية، فإنه لا يكون لدينا أي فكرة عن الأحجام الحقيقية للكثير من الأشياء التي فيها. ولذلك، فلكي نرى الأمور بشكلٍ أوضح، علينا أن نقارنها مع غيرها لنحصل على الحقيقة. فما نراهُ صغيراً، قد يكون في الحقيقة كبيراً جداً.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "برايت سايد" مجموعة من الصور للكثير من الأشياء التي ستدهشك في حجمها:

1- لن تصدق أنّ هذا التمساح بهذا الحجم

2 - إنها أناكوندا!

3 - الطفل الأضخم في العالم مقارنة مع طفل عادي.

4 - هيكل عظمي لإنسان وآخر لغوريلا

5 - مقارنة بين أحجام شطيرة ماكدونالدز عبر السنوات

6 - قارن.. 10 آلاف دولار من فئة الـ1$ و10 آلاف دولار من فئة الـ100$.. القيمة نفسها.. ولكن كمية الاوراق أكثر!

7 - الحذاء نفسه.. هذا ما حلّ به بعد 15 شهراً

8 - نسر كاليفورنيا

9 - قرص مدمج بسعة 10 ميغا بايت من العام 1960.

مصدر الصور: برايت سايد

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