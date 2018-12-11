بلفتة رائعة.. أوزيل يفاجئ مشجعاً صغيراً في مباراة "آرسنال"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خطف نجم "الغانرز" الألماني مسعود أوزيل الأنظار أثناء حضوره مباراة فريقه "آرسنال" الغائب عنه بسبب الإصابة، أمام هيديرسفيلد تاون في البريمييرليغ.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد فاجأ أوزيل مشجعاً صغيراً لآرسنال كان حاضراً في المباراة، وقام باحتضانه، ثم أخذ في الحديث معه وسط ذهول الحاضرين.

ونشر حساب "تاتش أوف أوزيل"، على موقع التواصل الاجتماعي فيديو هذه اللفتة "الرائعة"، حيث ظهر أوزيل جالساً للحظات قليلة بجوار مشجع آرسنال الصغير الذي كان يرتدي قميصه (أوزيل)، الامر الذي أحاط الطفل بسعادةٍ كبيرة الذي ظلّ يحاول استيعاب ما يجري معه.

يُشار أن هذه ليست المرة الأولى، التي يقوم فيها أوزيل بلفتات إنسانية، فقد نشر الدولي الألماني السابق قبل أسابيع على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له مع مشجع صغير خسر معركته مع مرض السرطان، وعلق: "يا له من خبر حزين سمعته. فقد توفي صديقي ومشجع فريق آرسنال شارلي بعد معركة طويلة مع السرطان".

مصدر الصورة: Pinterest

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