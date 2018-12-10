هذه العائلة ستدفع لك 7000€ في مهمة تصوريهم خلال رحلاتهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

إذا كنت مصوراً محترفاً ولديك الوقت والتفرغ ، فلا تفوتك هذه الوظيفة الرائعة ، التي كل ما عليك فيها هو التقاط الصور .

فقد أعلنت عائلة بريطانية عن رغبتها بتوظيف "مصور فوتوغرافي محترف وسائح"، يرافقها في رحلاتها إلى بلدان مختلفة، ويصور أحداث حياتها.

ونشرت وكالة "Perfocal"، إعلان الأسرة الراغبة بتوظيف "سائح ومصور" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدد الأب صفات من يتقدم إلى هذه الوظيفة بقولهم: "نبحث عن شخص يمكنه السفر معنا حول العالم وتصويرنا في مناسبات مختلفة. وأن يبقى معنا لمدة أكثر من 3 أشهر. وسنقوم بزيارة بلدان في أوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية وسنسافر كذلك إلى أستراليا".

كما أشارت العائلة أيضا إلى أنها ستقدم الوظيفة لمدة عام كامل، وستدفع مبلغ 80 ألف جنيه إسترليني (حوالي 7 آلاف يورو شهريا) مقابل ذلك.

ويشترط الإعلان أن يمتلك المتقدم للوظيفة خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات كمصور.

من المتوقع أن يعمل المرشح المختار لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم ، وسيتم منحه أجراً كاملاً وعطلة لمدة 30 يوماً.

نظرًا لعمل الأب ، طلبت العائلة إبقاء اسمها مجهول الهوية إلى أن يقوموا باختيار المصورين .

يذكر أن العائلة تحتاج المصور في أقرب فرصة حيث ستبدأ رحلتهم الأولى في أوائل شهر فبراير.

هل تعرفون الشخص المناسب لهذه الوظيفة؟

مصدر الصورة : دايلي ميل

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