الكركم.. تركيبة سحرية تعالج مشاكل الفم وتبيض الأسنان (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الكركم ، المسحوق الذي لا يكاد يخلو من أي مطبخ عربي لكثرة استخدامه في الطهو ، يخفي أسراراً علاجية كثيرة !

لا بد أنك سمعت مؤخراً عن كل الفوائد الصحية للكركم ، لكن ما سنخبرك به هنا هو قفزة أخرى لهذا البهار العجيب .

فقد أعلن الخبراء أن الكركم يساعد على تبييض الأسنان وإزالة الوزن الزائد بسرعة. ووفقا لعلماء، فإن النبتة التي يتم استخراج بهار الكركم منها تتمتع بالعديد من الخصائص العلاجية.

وخلصت الدراسة العلمية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكركم في كثير من الأحيان، أقل عرضة لمشاكل الوزن الزائد وأمراض الفم.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب خصائص مميزة يتمتع بها بهار الكركم، يمكن استخدامه كمبيض للأسنان، حيث يجب عليك وضعه على السن ثم تنظيفه بفرشاة الأسنان لمدة شهر، وفق موقع "وان".

وللحصول على أفضل النتائج من استخدام الكركم في تبييض الأسنان، تحتاج لأن تنظف أسنانك لمدة لا تقل عن 3 دقائق مرتين أو لثلاث مرات في الأسبوع، حيث ستظهر النتائج الأولى بعد شهر تقريبا من التطبيق.

ويشير العلماء إلى أن الكركم له تأثير إيجابي على حالة اللثة والفم بأكمله.

جدير بالذكر بأن فوائد الكركم الطبية اكتشفت قبل مئات السنين عن طريق الطب الصيني والهندي القديم.

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