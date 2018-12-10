"إندغيم".. الإعلان الأكثر مشاهدة بالتاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت ستوديوهات مارفل، السبت، عن تحقيق إعلان فيلمها المقبل أفنجرز إندغيم لنجاح ساحق جعله الإعلان الأكثر مشاهدة خلال 24 ساعة.

مارفل أكدت عبر حسابها على تويتر أن مشاهدات الإعلان بلغت 289 مليون مشاهدة خلال يوم واحد، بعد طرحه للمرة الأولى الجمعة.

ولم توضح مارفل كيفية حساب عدد المشاهدات خصوصا أن عددها على يوتيوب يبلغ 56 مليون، وفقا لما أورده موقع "ماشبل".

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض في شهر أبريل المقبل.

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