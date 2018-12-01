طيور مهدّدة بالإنقراض تظهر في الصين.. والخبراء يعلقون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت منظمة CGTN في الصين أن "بضعة طيور من الغاق القزم، لوحظت لأول مرّة في حديقة بيئية شمال غرب الصين"، موضحة أنّ "هذا النوع من الطيور لم يره أحد في الصين من قبل".

ولفتت إلى أنّ "هذا الأمر يعني أن الوضع البيئي هناك يتحسّن وفق الخبراء، حتى أنّ هناك مناطق عديدة باتت مناسبة للطيور والحيوانات التي تعيش في بيئات قليلة التلوث حصراً".

ولطيور "الغاق القزم" 7 أنواع منها انقرض بالفعل و5 مهددة بالإنقراض. ويتوزع نحو 7 آلاف طائر منها في مناطق جنوب أوروبا وآسيا الوسطى وبعض مناطق الشرق الأوسط.

الجدير ذركه أنّ أعداد هذه الطيور بدأت بالتراجع حول العالم في القرن 18، بسبب عوامل عدة أهمها الصيد الجائر، وظهور الكثير من المناطق الصناعية التي زادت من معدلات التلوث.

مصدر الصورة: WomanAdvice.ru

للمزيد:

له 3 عيون وفم ممدود.. حمَلٌ غريب يثير ضجة في الهند (فيديو)