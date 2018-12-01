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بريطانيا.. سرقة أحد أثمن التيجان المصنوع من الألماس والذهب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير وسائل الإعلام في بريطانيا عن "سرقة تاج بورتلاند من مقره في أحد المراكز الملكية في نوتينغهام شاير بإنكلترا".

ولفتت التقارير إلى أنَّ "عصابة تسللت إلى مقر حفظ التاج وكسرت العلبة الزجاجية وسرقته ثمّ فرّت هاربة في سيارة وجدت محترقة لاحقاً".

وهذا التاج خُصص لترتديه الأميرة وينفريد دوقة بورتلاند لحفل تنصيب الملك إدوارد الثامن، وقد صُمّم عام 1902 من قبل كارتييه وهو من أثمن التيجان الملكية لأنه صُنع من الذهب والفضة والألماس.

(Uzone)

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