في شوارع لوكسمبورغ.. عملية مطاردة يقودها فأرٌ وراء قط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التقطت عدسة أحد السكان في لوكسمبورغ بأوروبا، مقطع فيديو طريف لعملية مطاردة غير اعتيادية بين قطّ وفأر. وحقق هذا الفيديو إنتشاراً كثيفاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونسب مشاهدة عالية، بعدما بثه موقع "كلود ألف".

وبدا في الفيديو قط ضخم يلوذ بالفرار من فأر في الشارع. ويعتبر هذا المشهد فريداً من نوعه في الطبيعة الحيوانية، إذ اعتاد الناس على رؤية مشهد ملاحقة القط للفأر وليس العكس، وهذا ما ترجمته مختلف الأفلام السينمائية الكرتونية، وعلى رأسها الإنتاج السينمائي الضخم "توم آند جيري" الذي تناقلته الأجيال فيما بينها.

مصدر الصورة: يوتيوب

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