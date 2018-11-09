إذا كنت ترغب بالسفر لهذه البلدان.. إقرأ هذا الخبر
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أظهر تقرير حديث، نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة تضم أخطر بلدان العالم التي من الممكن أن نقصدها لقضاء عطلاتنا
ومن المعطيات التي اعتمد عليها التقرير معدلات الجريمة واحتمال وقوع هجمات إرهابية وكوارث طبيعية، ومخاوف صحية.
وانقسمت القائمة بين الدول التي تعاني من ارتفاع مخاطر الجريمة وضمت "جنوب إفريقيا وتركيا وتايلاند والهند والمكسيك والولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا وفرنسا وفيتنام واليونان"
وشملت القائمة الثانية البلدان التي تهددها الكوارث الطبيعية وضمت "اليابان وفيتنام واليونان والهند والمغرب وتايلاند والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا والأردن.
وأخيراً ذكر التقرير أن آيسلندا تعتبر أكثر دولة آمنة من جانب انتشار الجريمة حيث لم تشهر سوى 36 عملية قتل منذ عام 2000.
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