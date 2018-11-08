لقضاء إجازة قصيرة ممتعة.. إجعل هذه الـ 8 مدن الفرنسية وجهتك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

لمحبّي السفر وللراغبين في قضاء إجازة قصيرة لا تتعدّى يوماً واحداً بهدف الإسترخاء والإستجمام، يمكنكم زيارة هذه المناطق الفرنسية المميزة بمعالمها وجمالها، وهي على النحو التالي:

شاموني:

تعتبر شاموني مركزاً هاماً لممارسة رياضة التسلُّق والتزحلق على الثلج، وذلك بسبب قربها من قمّة "مون بلان". ولذلك، فإنها تمتاز باطلالات بانورامية على الجبل هي جذَّابة على مدار السنة.

أميان:

تشتهر على هذه المدينة الواقعة شمال باريس، بصرحها الديني من الطراز "القوطي". لذلك، يُنصح السائحون بزيارة "لي أورتييوناج"، وهي سلسلة من الحدائق العامة التي يمكن استكشافها عبر قوارب صغيرة.

فوفان:

في هذه القرية، يشعر السائح بإحساس رائع، حيث يبدو له كأنه ذاهب في رحلة مع التاريخ. ما زالت تحتوي فوفان على بعض الجدران التحصينية الأصلية، فضلاً عن جسر من القرن الـ14، يعبر نهر اللوار.

آنسي:

تسمّى هذه المدينة بـ"فينيسيا سافوا"، وهي مدينة تقع على ضافاف البحيرة، وتحتل موقعاً بارزاً بين سفوح التلال المنحدرة. في آنسي جسورٌ حجرية صغيرة، تعتبرُ مكاناً مثالياً لإلتقاط الصور التذكارية.

بايو:

هي أول مدينة حررها الحلفاء بعد نزولهم على شاطئ النورماندي عام 1944، خلال الحرب العالمية الثانية. في بايو صرح نورمان القوطي، كما أنها تشتهرُ بإختزالها أجواء القرن الـ11.

إز:

من مدينتي ناس وكان، يمكنك الوصول إلى مدينة إز المرابضة على التلال الصخرية بإرتفاع 426 متراً عن سطح البحر الأبيض المتوسط.

بوركيرول:

تسمّى هذه البلدة بـ"جوهرة ساحل الكوت دازور". أما الملفت فيها، هي أنها جزيرة خالية من السيارات.

كولمار:

في هذه المنطقة، قسمٌ يُعرف باسم "البندقيَّة الصغيرة"، وذلك بفضل القنوات الصغيرة التي تقطع الخطوط الأنيقة فوق المنازل المُلوَّنة. يعتقد بعض الناس أنَّ هذه المدينة كانت نموذجاً لقرية "الجميلة والوحش".

مصدر الصور: مجلة سيدتي

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