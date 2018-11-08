شكلها غريب وليست سامة.. تعرفوا إلى حشرة برأس ذئب (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استطاع عالم الطبيعيات أندرياس كاي من تصوير حشرة غريبة الشكل تحملُ رأس ذئب، وذلك خلال رحلته الإستكشافية إلى غابات الإكوادور الإستوائية.

وتنتمي هذه الحشرة المعروفة باسم "ميتاغراين بيكولومناتا"، إلى سلالة الحصادين من فصيلة العناكب التي تضمّ 6650 شكلاً مختلفاً. وعلى الرغم من أنّ شكلها مريع وغريب، إلاّ أنها ليست سامّة كما أنها لا تجلب أي ضررٍ للكائنات الحية الأخرى.

الجدير ذكره أنّه عام 1959، اكتُشف هذا العنكبوت على يد العالم الألماني كارل فريدريك رور الذي رسم صورة لهذه الحشرة.

مصدر الصورة: mglat.com

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