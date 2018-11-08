بعد غيوبية استمرّت لـ12 عاماً.. صيني يستيقظ بفضل والدته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استيقظ صيني يدعى وانغ شيباو، بعد غيبوبة استمرّت لـ12 عاماً، إثر إصابته بحادث مروري عام 2006. إلاّ أن أحد الأسباب الرئيسية في استعادة شيباو عافيته، فهو رعاية والدته المسنة له، والتي تدعى وي مينينغ البالغة من العمر 75 عاماً.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ميرور أونلاين" البريطانية، فإنّ "مينينغ أشارت في حديثها لوسائل إعلام صينية، إلى أنها أنفقت كل مدخراتها على علاج ابنها إلى درجة أوصلتها إلى الفقر المدقع، الأمر الذي دفعها لإقتراض المال لمواصلة مهمتها التي بدت مستحيلة للكثيرين".

وأضافت، وفق "ميرور": "لقد توفي والد وانغ عندما كان صغيراً، وأنا أعتني به منذ ذلك الوقت، وها هو الآن يعود لي بعدما كدتُ أفقده إلى الأبد".

وسيطرت لحظات مؤثرة بين وانغ ووالدته، الذي ورغم عجزه عن الكلام، تبادل الابتسامات مع أمه التي ذرفت دموع الفرح، مستبشرةً بشفائه التام في وقتٍ قريب.

مصدر الصور: GQBuzz.com

للمزيد:

دراسة تحسم الجدل.. العقل من يتحكم بالحب والقلب بريء!