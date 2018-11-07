3 أمور تساعدك على تحسين آداء ذاكرتك

أخبار الآن | الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بي بي سي )

ماذا نعرف عن الذاكرة .. تخيل الذاكرة كما تتخيل الفضاء الخارجي .. كم من المعلومات نجزم بأننا نعرفها .. ذاكرتنا هي تماماً كذلك ، عالم لا متناهي من المعرفة و النظريات التي لا يزال العالم يبحث فيه عن أجوبة ..

أين تذهب ذكرياتنا ؟ لماذا نتذكر بعضها وننسى أخرى تماماً ..

قد يقول أحدهم أنه يتذكر أحداثاً من عمره المبكر ، يتذكر جده يحمله وهو بعمر السنة مثلاً يطيره لاعلى ويلتقطه ، يتذكر رائحة شعره ، لكن هذا بالتأكيد غير قابل للتصديق لأنه بحسب العلماء ، الذاكرة تبدأ بالتسجيل من عمر السنتين على أقل تقدير .

هذه لم تكن سوى ذكريات وهمية ، هي لا تؤذي على الاطلاق ، الا آذا كان الأمر يتعلق بتحقيق ما ، في التعرف على وجه مجرم ، أو تسمية أحداث معينة ، ففي هذه الحالة ، هذه الذاكرة الوهمية قد تكون قاتلة َ

لكن لا عليك ، اذا كنت الآن قد قررت أن تحتفظ بذكرياتك إلى الأبد إليك هذه الخطوات الثلاثة التي قد تساعدك:

1- اجعل لذكرياتك طابعاً غريبا ، بمعنى حاول ربط الأحداث بأشياء غريبة ، مثل أن رقم 3 له رائحة معينة ، أو أن اسم أحدهم يشبه طعاماً معيناً .

2- احفظ احساسك ، قل في داخل نفسك أن هذه الذكرى تشعرني بالسعادة، بالحزن ، بالحماس ، تذكرك لمشاعرك يساعد في حفظ الأحداث .

3- سجل بالورقة والقلم ، عندما تريد تذكر أمر ما حقاً يهمك ، دونه على ورقة ، أكتب كل التفاصيل هكذا ستبقى في ذاكرتك للأبد .

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