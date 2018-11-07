دراسة: مالكو آيفون أسعد وأغنى من مالكي الأندرويد

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أشارت دراسة جديدة إلى وجود اختلافات بين مستخدمي الأيفون والاندرويد، إذ يختلفون في عاداتهم في الإنفاق وخيارات نمط حياتهم والسلوكيات الاجتماعية، وبينما يقضي الاثنان فترة مماثلة من الوقت في استخدام هواتفهم يوميا، يشير المسح إلى أن مالكي الأيفون يربحون وينفقون أموالاً أكثر من مستخدمي الأندرويد بشكل عام. وكشف الاستطلاع أن الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة أبل يميلون أيضًا إلى الحصول على المزيد من الأصدقاء، والذهاب إلى العطلات، والتقاط مزيد من السيلفي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، أجرى هذا الاستطلاع الذي ضم أكثر من 1000 من مالكي أجهزة الأيفون و 1000 من مستخدمي الأندرويد بواسطة شركة Slickdeals.

وفقًا للاستطلاع، يقضى مستخدمو الأيفون والأندرويد ما لا يقل عن 25٪ من اليوم فى النظر إلى هواتفهم، أى بمثابة 4 ساعات و 54 دقيقة لمستخدمى الأيفون، و 3 ساعات و 42 دقيقة لمستخدمى الأندرويد.

فى الوقت الذى يحصل فيه مالكو أجهزة الأيفون على متوسط ​لراتب 53،251 دولارًا ، يحصل مستخدمو الأندرويد على 37،040 دولارًا، لذا ليس من الغريب أيضًا أن ينفق مالكو أجهزة الأيفون مزيدًا من المال شهريًا على الملابس (117.13 دولارًا) ، والتكنولوجيا (100.88 دولارًا) ، ومنتجات الماكياج / التجميل (82.71 دولارًا).

وقال جوش مايرز الرئيس التنفيذى لشركة Slickdeals: "فى هذه الأثناء، يميل مستخدمو الأيفون إلى إنفاق المزيد، خاصة على الملابس ومستحضرات التجميل".

يبدو أيضًا أن مستخدمى الأندرويد يفضلون قضاء الوقت بمفردهم أكثر من مستخدمى الأيفون، حيث أفاد هؤلاء الأشخاص أن ليلة نهاية الأسبوع المثالية يتم قضائها على الأريكة ومشاهدة التلفزيون أو فيلم أو قراءة كتاب".

بالنسبة إلى مستخدمى أبل، فإن الليلة المثالية هى الخروج مع الأصدقاء، كما يرسل مستخدمو الأيفون رسائل أكثر فى اليوم، 58 مقابل 26 لمستخدمى الأندرويد، ولديهم عدد أكبر من الأصدقاء المقربين (5 ، مقارنة بـ 3).

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