تحدٍ بأكل حلزون يودي بحياة شاب ويشعل مواقع التواصل بأستراليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (cnn)

لقي شاب استرالي حتفه مؤخرا بسبب تحد أخضعه له أصدقاؤه بأكل حلزون، لم يكن يدري أنه سيتسبب له بمأساة.. قصة الشاب "سام بالارد" أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي أسفا على حاله وتحذيرا لغيره، فهي كانت النموذج الحي لما قد تؤدي له التحديات غير المسؤولة وغير المنطقية، فهذا الشاب دفع حياته ثمناً للتهور.

مصدر الصورة ( cnn )

في التفاصيل، انتهى التحدي بين الشاب الاسترالي وأصدقائه، بإصابته بشلل رباعي، بعد أن تسبب له هذا التحدي بالتقاط عدوى طفيلية خطيرة.

وكان "سام بالارد" البالغ من العمر 26 عامًا، في سهرة مع أصدقائه عام 2010، حيث كانت الأجواء مليئة بالإثارة، وتحداه أحدهم، ان يأكل حلزونًا من الحديقة، وكان متهورًا بما فيه الكفاية، ليتورط في هذا التحدي، دون أن يدرك ما كان بانتظاره.

وخلال أيام من الواقعة، شعر سام بالتعب وأخبره الأطباء أنه مصاب بمرض الدودة الرئوية الفئرانية، وتوجد هذه الدودة بشكل شائع فى الفئران، ولكن يمكن أن تحملها القواقع أو الرخويات عندما تأكل فضلات القوارض.

وتدهورت حالة سام بشكل مأساوى ودخل فى غيبوبة لم يفق منها إلا بعد 420 يوماً لكنه استيقظ شخصاً مختلفاً حيث أصيب بعدوى شديدة فى المخ وأصبح مصاباً بالشلل النصفى، يتم إطعامه عن طريق أنبوب فى حلقه ويعانى من النوبات، وبعد 3 سنوات من العلاج خرج سام من المستشفى لكن على كرسى متحرك.

وفى إحدى المشاركات على موقع فيسبوك التى يعود تاريخها لعام 2011 ، كتبت والدة سام عن ابنها قائلة انه كان لا يقهر عندما كان يلعب الكرة وكان موهوباً للغاية وتأمل أن يتمكن سام يوماً ما من المشى مرة أخرى، فهذا الحادث دمرهم وغير حياتهم إلى الأبد.

وتصدر بالارد عناوين الأخبار مؤخرًا، بعد أن تم تخفيض حزمة التأمين الخاصة ببرنامج العلاج الخاص به، من 492 ألف دولار أسترالي "383 ألف دولار أمريكي"، إلى 135 ألف دولار أسترالي "105 ألف دولار"، بحسب ما نقله موقع أوديتي سنترال.

وتراكمت الديون على عائلة سام بسبب التكاليف الباهظة للعلاج والمتابعة والتمريض حيث أنه أصبح يحتاج لرعاية 24 ساعة فى اليوم، ليلقى حتفه مؤخرا محاطاً بعائلته وأصدقائه بعد سنوات من التعقيدات الطبية التى واجهته بسبب تحدى مع أصدقائه، وكانت آخر كلماته وجهها لأمه قائلاً: "أنا أحبك".

مصدر الصور : اليوم السابع

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