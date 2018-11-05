61 ألف دولار فقط تجعلك جار ملكة بريطانيا (صور)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

عُرض قصرٌ للبيع في سوق المبيعات في بريطانيا، بمبلغ 76.5 مليون جنيه أسترليني، أي ما يقارب 99.5 ألف دولار أميركي. إلاّ أنّ المفارقة أنّ هذا القصر مجاورٌ لمكان سكن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن "المنزل يتكوّن من 66 غرفة، ويقع في مواجهة قصر كانغهام. وقد تمّ طرحه للإيجار بمبلغ 47 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً (61 ألف دولار أميركي)، أو بـ2.4 مليون جنيه أسترليني في السنة، لتحظى بفرصة العيش كالملك مع الطراز الفيكتوري للقصر".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "القصر يضمّ 6 غرف نوم كبرى، الواحدة منها بحجم منزل متوسط في لندن، ويتضمن خدمة ساونا إلى جانب صالة رياضية وحمامات سباحة خاصة به، كما يتضمن 6 حمامات و 5 غرفٍ للإستقبال".

مصدر الصور: vetogate

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