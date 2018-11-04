20 صورة لصغار الحيوانات.. ستجعل يومك ألطف مما تتوقع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لو سألت مجموعة من الأصدقاء ما هي السعادة، لأسهبوا أمامك في وصفها، وكلٌّ وفقا لوجهة نظره، ولكن لو سألتهم كيف يولد لدينا هذا الشعور، لأطرق الجميع يفكرون في جواب مناسب.

وقد أراد عالم نمساوي ذات مرة أن يكتشف الأسباب التي تولّد لدينا شعورا بالرضا أو السعادة، فاكتشف أن أدمغتنا "تستمتع" بالنظر الى الصور المتباينة، مثل الفوارق في الألوان والأبعاد والأطوال وهذا بالضبط ما يجعلنا نغتبط برؤية الصغار، صغار البشر والحيوانات على حد سواء، تلك المخلوقات اللطيفة، ذات العيون الكبيرة بأجساد صغيرة ومعلامح ترواح ما بين اللطيف واللطيف جدا.

وإذا أصابك شيء من الكدر يوما، أعطِ نفسك فرصة وتوجه الى أقرب حديقة حيوانات لعلك تقضي هناك بعض الوقت مع صغار البط أو الماعز.

وقد جمع لنا موقع "brightside" مجموعة من صور صغار الحيوانات التي لا شك أنها ستغير مزاجك العكر وتبعث في نفسك شيئاً من الإحساس بالطمأنينة وخفة الروح.

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1. صغير "الكسلان"

2. حتى الأطفال بحاجة إلى الاسترخاء بعض الوقت.. يجب عليهم الاستعداد ليوم كامل من النوم!

3. صغير البط

4. صغير الجمل

5. صغير خلد الماء

6. صغير الأرنب

7. ما الشيء الألطف من أرنب صغير؟.. مجموعة من أرانب صغيرة.

8. مخالب صغير الكوالا هي "إكسسوارات" للزينة ليس إلا

9. صغير ثعلب البحر

10. صغير الثعلب

11. حتى صغار الأرانب لديها نظرة تأملية في هذه الحياة!

12. صغير طائر الخرشنة

13. صغير فرس النهر

14. صغار ثعالب الماء

15. الألطف على الإطلاق "حمل" يريد أن يبدو جميلا في الصورة

16. صغير ماعز مستسلم للنعاس بعد يوم طويل من القفز واللعب

17. جرو صغير متعب من كثرة شرب الحليب!

18. "صوص" فتي يرعى أشقائه التي لم تفقس في غياب أمه!

19. صغير الفقمة

20. سنجاب صغير غبله النوم فوق يد دافئة.

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