هل تعتمد على المنبه للاستيقاظ؟ اليك هذا التقرير

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

من منا لا يستخدم المنبه في حياته اليومية من أجل الإستيقاظ في الصباح، ولكن دراسة حديثة أظهرت أن هناك مخاطر عدة قد تؤثر سلباً على صحتنا جراء هذه الآلة الصغيرة.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في اليابان / فقد أجبر مشاركون عدة على الاستيقاظ بشكل مفاجئ بواسطة المنبه لعدة ايام / وكانت النتائج ان المشاركين اصبحوا يعانون من ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم وعدد ضربات القلب.

وصرح اخصائي من مركز "ادنبرة" للنوم في بريطانيا / أن جسم الإنسان يخضع لتغيرات خلال النوم، إذ يكون الإنسان في حالة يمكن تشبيبها بالموت ومعدل ضغط الدم وضربات القلب يكون ثابتاً وفي حالة الاستيقاظ المفاجئ بسبب المنبه من الممكن ان تنقلب هذه المعدلات مما قد يؤدي في بعض الأحيان للإصابة بالسكته القلبية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأمريكين والبريطانيين يعتبرون أن المنبه ثاني إختراع مكروه بعد الهاتف المتحرك، وأضافت ان المنبه يؤثر سلباً على نفسية الإنسان وينمي شعور الخوف وعدم الثقه بالنفس لديه لاسيما أن الإستيقاظ المفاجئ كل صباح له عدة مخاطر على صحة القلب.

وهناك عدة نصائح قدمها الخبراء يمكن اتباعها لتجنب استخدام المنبه منها ترويض الجسم على الإستيقاظ بشكل طبيعي من خلال النوم في غرفة معرضة لأشعة شروق الشمس وأيضاً تذكير أنفسنا قبل النوم بالساعة التي نريد الإستيقاظ بها، وإذا كان لابد من إستخدام المنبه ينصح باستخدام موسيقى هادئة ولطيفة.

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