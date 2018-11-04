ضابط يهبط بمروحيته لشراء وجبة من "KFC"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في موقف طريف، دفع الجوع ضابط بشرطة جنوب أفريقيا، إلى الهبوط بمروحيته في ساحة لركن السيارات، من أجل طلب وجبة غداء من أحد فروع مطاعم الأكل السريعة KFC.



وانتشرت صور للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق مع الضابط بشأن الهبوط المثير للجدل، فيما لم يتم الكشف عن اسم وأصل ووجهة الطيار.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام الضابط بالخروج من مروحيته وسار لمسافة 100 قدم ليحصل على وجبته من المطعم، قبل أن يطير مرة أخرى.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة، البريغادير، فيشنو نايدو، لوسائل الإعلام المحلية، إن المروحية كانت تقوم بدوريات في مناطق شرقي كيب تاون، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن جنوب أفريقيا شهدت حادثة مشابهة في عام 2017، حين تصدر مفوض الشرطة، ريسيماتي شيفوري، عناوين الأخبار عندما استخدم طائرة مروحية للسفر على بعد 2.5 ميل لطلب وجبة إفطار من "Wimpy".





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