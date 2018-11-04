الـ"poodle" قطط لا تشبه مثيلاتها.. أتحب فروها المجعد؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( innerstrength.zone )

ليس خفياً على أي أحد أن القطط هي من الحيوانات المفضلة لدى البشر، يقتنونها، يدللونها ويقضون ساعات وساعات يشاهدون فيديوهاتها على الانترنت. نعم للقطط شعبية كبيرة .

وعلى الرغم من أن هناك العديد من القطط الجميلة والرائعة، الا أن سلالة Selkirk Re . هي الوافد الجديد نسبيا إلى المشهد، ومعظم عشاق القطط يعرفونهم باسم "قطط البودل - poodle cats".

نشأت هذه السلالة كطفرة طبيعية نتيجة عامل وراثي سائد. وأساس هذه السلالة قطة ذات شعر قصير مجعّد، وجدت مصادفة وسط مجموعة قطط ولدت في عام 1987. وقد أُعطيت هذه القطة إلى أحد مربى القطط الفارسية، ويدعى جيرى نيومان، الذي اسماها "مس دى بستو".

وقد هجّنها جيرى مع قط فارسي أسود يدعى "فوتو فينيش أوف دى كاى". ونتج عن هذا التزاوج 6 جراء، كانت 3 منها مجعدة الشعر مما اثبت أن العامل الوراثي المسبب لهذه الصفة هو عامل سائد، خلافاً لسلالتي الديفون ركس والكورنيش ركس، وهما أيضاً من ذوي الشعر المجعد.

والمعروف أن العامل الوراثي بهما عامل متنحٍ، وقد سُميت هذه السلالة باسم سلكرك نسبة إلى جبال "سلكرك" في ويومنج، حيث نشأت القطة الأم. ويوجد من هذه السلالة نوعان: نوع قصير الشعر، وآخر طويل الشعر.

وتجّعد الشعر أكثر وضوحاً في النوع طويل الشعر، عنه في النوع قصير الشعر. وهذا القط متوسط أو كبير الحجم، ذو تكوين عضلي قوى، تُشبه رأسه رأس القط البريطاني قصير الشعر، وجسمه مثلث الشكل مع ارتفاع طفيف في الجزء الخلفي. وتوجد من هذه السلالة عدة ألوان أهمها الأطراف الملونة، والقطة الأم هي التي تحمل هذا العامل الوراثي.

شاهد صورها :

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مصدر الصور: innerstrength.zone

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