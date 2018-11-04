أحدث موديلات الـ MG تستعد للمنافسة في أسواق الشرق الأوسط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة ام جي موتور إطلاق سيارتها الأولى من نوعها الـ"سيدان" الجديدة كليا من طراز MG6، في بعض الأسواق العربية وذلك بعد انتقال ملكيتها وتصنيعها إلى الصين بغية إضافة العديد من التجديدات الرائعة وبعض اللمسات المختلفة. وبالفعل لاقت إعجاب الكثير بسبب مميزاتها الجديدة الجذابة.

MG 6 هي مركبة "سيدان" من الحجم المتوسط ظهر إصدارها الأول سنة 2010 واستمر ست سنوات بسبب زيادة الطلب علي هذا الطراز ونجاح مبيعاته حتى رأى إصداره الثاني النور سنة 2016، الذي خضع لتعديلات عدة، من أهمها التصميم الخارجي مع التفنن في رسم المقدمة بأدق تفاصيلها وإضافة العديد من التحسينات التي طالت كل الجوانب الأخرى.

إقرأ: شاهد أسرع سيارات ماكلارين الجديدة Speedtail الخارقة (فيديو)

في الداخل هناك لمسة جديدة على الشاشة وهي بقياس 8 بوصات على لوحة القيادة مع أنظمة تحكم ملاحقة متقدمة، كما أنه كان من المقصود إستخدام تصميم بسيط بشكل عام مع الحفاظ قدر المستطاع على عنصر الجاذبية وهذا ما يسمى بالسهل الممتنع. ومن مميزات MG6 أنها تتسع لـ6 ركاب مع صندوق أمتعة سعة 424 لتراً. قابل للزيادة حتى 1.170 لترا وذلك عند طي المقاعد.

وبالنسبة لقلبها النابض فهو محرك بنزين سعة 1.5 لتر يمد MG6 بالحركة وبفضل شاحن الهواء التوربيني، فإنه يولد قوة جيدة بواقع 169 حصاناً.

يمكننا أن نستنتج مما سبق أن سيارة MG6 لاقت إعجاب الكثيرين وتفوقت في الأسواق العربية بما تميزت به من تقنيات وتصميم رائع وجذاب ومريح قدمته من خلال إصدارها الجديد كليا، ويبقى الفاصل الوحيد هو السعر الذي سيحدد موقها في أسواق الشرق الأوسط.

إقرأ أيضا: إكتشف أكثر السيارات مبيعا في العالم هذه السنة