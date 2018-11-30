19 صور تحبس الأنفاس تظهر قوة وجمال الطبيعة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )

الطبيعة تلهمنا بجمالها ، ولكن حتى خلف جمالها الفاتن هي تخفي الكثير من الأسرار. يمكن للزهور أو الحيوانات التي تبدو رائعة جداً للوهلة الأولى أن تكون مميتة حقاً ..

موقع Bright Side شارك بعض الصور من زوايا مختلفة من العالم والتي تُظهر مدى روعة كوكبنا.

1. هذا القرش أقدم من الولايات المتحدة الأمريكية.

2. عثة ضخمة من نوع ( Attacus Atlas )

3."هذه الشجرة في مزرعة في كاليفورنيا"

4. شعاع النسر

5. فطر أزرق ينمو على فرع ميت

6. تيجان الآشجار المذهلة

7. خفاش رأس المطرقة

8. أوراق ضخمة من زنبق الماء

9. حاضنة بذور زهرة الـ "Snapdragon" تبدو مثل جماجم

10. أسماك المنشار

11. مولود "تنين " اوروبوروس لطيف

12. عين الشتاء

13 . القمر ، درب التبانة ، الحمم ، ونيزك ...

14. تمساح أمريكي

15.جميلة على السطح ، ولكن قاتلة في الأعماق



16. الغيوم قبل العاصفة

17. زهرة خربق سوداء

18.غابة أشباح نيسكوين في ولاية أوريغون

19.الاغوانا البحرية غالاباغوس

مصدر الصور : brightside

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