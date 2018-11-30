مراهقة تدخل "غينيس" بعدما رقصت لـ126 ساعة متتالية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يقوم الكثيرون حول العالم بأشياءٍ غريبة في مختلف المجالات، تؤهلهم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي هذا الإطار، فقد كسرت مراهقة نيبالية تدعى باندا، وتبلغ من العمر 17 عاماً، الرقم القياسي في موسوعة غينيس، بعدما رقصت منفردة لمدة 126 ساعة متواصلة.

وبدأت باندا بالرقص من 23 نوفمبر/تشرين الثاني واستمرّت حتى بعد ظهر يوم 28/تشرين الثاني، وذلك على مدى 126 ساعة متتالية، وذلك خلال حفلٍ أقيم في قاعة إحدى المطاعم في كاتماندو.

ولاقت الفتاة تشجيع الجمهور والعائلة لخوضها هذا التحدي. ورغم الإرهاق البدني الذي أصابها، إلاّ أن الفتاة واصلت الرقص دون نومٍ وراحة أو الحصول على الطعام المناسب لمدة 6 أيام.

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