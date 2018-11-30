لمحبي المغامرات.. إليكم أخطر 6 مناطق حول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في العالم، مناطق كثيرة تستهوي محبّي المغامرات، وتعتبر من أكثر الأماكن إثارة وخطورة حول العالم. فمن يرغب بالمغامرة ومعايشة المخاطر، فعليه أن يختار المنطقة المناسبة لذلك.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "برايت سايد" لائحة بأسماء هذه المناطق التي تلبي رغبات المغامرين، وإليكم أبرزها:

صحراء داناكيل ، إريتريا

فيها الكثير من البراكين النشطة، وتعتبر من أكثر الصحاري حراً وسخونة.

جبل واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

على هذا الجبل، الرياح قوية جدّاً، ومن على قمته تمّ تسجيل الرقم القياسي العالمي لأسرع رياح على سطح الأرض، حيث تبلغ 203 ميل/ساعة (327 كم/ساعة). ومع ذلك، فإن الرياح القوية ليست هي الشاغل الوحيد في هذا المكان، فدرجات الحرارة المنخفضة التي يمكن أن تنخفض إلى 40 درجة تحت الصفر ، واستمرار تساقط الثلوج بكثافة، كلها عوامل تجعل من جبل واشنطن مكاناً خطيراً للغاية.

سينابونج فولكانو ، إندونيسيا

إنه بركان نشط يقع على جزيرة سومطرة الأندونيسية. في الأعوام 2010 - 2013 - 2014 - 2015، طالت الحمم البركانية المنازل عدّة مرات. وفي العام 2016، وقع إنفجار في البركان أدى إلى قذف سحابة قاتلة من الغاز البركاني والحجارة والرماد إلى ارتفاع 2500 متراً.

سنايك آيسلند، البرازيل

هذه الجزيرة معروفة بأنها أخطر مكانٍ على كوكب الأرض. تحوي هذه الجزيرة على أكثر الثعابين السامة في العالم، ويقدر الباحثون أنّ كل متر مربع هناك يحوي على 5 ثعابين.

حديقة ماديدي الوطنية ، بوليفيا

فيها أكثر النباتات السامة في العالم. ففي حال لامست أي نبتة، قد تصاب بحكّة جديدة وطفح جلدي ودوار، وأي جرح صغير يمكن أن يصاب بالطفيليات الاستوائية.

وادي الموت ، كامشاتكا ، روسيا

في هذا الوادي غازات سامة تشكل خطراً على الكائنات الحية. هناك، تموت النباتات والحيوانات بسرعة، ويعاني الناس من المرض والحمى والدوخة والبرد.

مصدر الصور: برايت سايد

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