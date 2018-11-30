في الأردن.. "التاكسي الطائر" بات متوفراً (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت أكاديمية "النسر الذهبي للطيران" الأردنية، مشروع "التاكسي الطائر" من مهبط في عاصمة الأردن - عمان، إلى مدينة البترا السياحية الواقعة جنوب البلاد.

وبحسب موقع "البوابة" الأردني، فإنّ "الأكاديمية استخدمت في هذه الخدمة طائرات هليكوبتر عامودية أمريكية الصنع، وتهدف إلى خدمة المواطنين الذي بحاجة للإنتقال من مكانٍ إلى آخر في منطقة العاصمة الأردنية - عمان".

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية "النسر الذهبي للطيران"، اللواء الركن الطيار المتقاعد محمد العمري لوسائل الإعلام المحلية، أن "الأكاديمية أطلقت بالشراكة مع سلاح الجو الملكي ذراعاً لتقديم خدمة "التكسي الطائر" لتقديم خدمات نقل المسافرين والسياح من عدة مناطق في الأردن وإليها".

مصدر الصورة: يوتيوب

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