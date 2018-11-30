عملية سطو فاشلة انتهت باعتقال.. النعاس يغلب لصاً سرق مكتباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فشل رجلٌ في محاولته سرقة أحد المكاتب في مدينة أورينبورغ الروسية، بعدما غلبه النعاس على أحد الكراسي، الامر الذي أدى إلى وقوعه في قبضة الشرطة.

وفي التفاصيل، فإنّ الرجل البالغ من العمر 36 عاماً، قام بعملية سطو فاشلة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حيث تسلل إلى أحد المباني على طريق شارليكسوكوي في أورينبورغ، عبر نافذة صغيرة في الطابق الثالث.

وأظهرت التحقيقات أن "اللص استخدم المفكات وقواطع الأسلاك ومطرقة، ومجموعة من المفاتيح لاقتحام العديد من مكاتب الشركات الخاصة في نفس البناء، والبحث عن الأشياء الثمينة".

وبحسب وكالة الأنباء الروسية، فقد "نجح اللص في الحصول على مبالغ تقدّر بـ 140.000 روبل (2100 دولار)، قبل أن يقرر الحصول على قسط من الراحة على أحد الكراسي في آخر مكتب اقتحمه، لتجده الشرطة نائماً بعد عدة ساعات".

ووفق ما نقل موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني، فقد "تم رصد المتسلل من قبل حارس أمني أثناء تفحصه كاميرات المراقبة، وبدلاً من مواجهة اللص على الفور، اتصل بالشرطة التي أرسلت دورية عثرت على اللص وهو يغط في نوم عميق وبجانبه حقيبة تحتوي على مبلغ من المال".

(The Koz Week)

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