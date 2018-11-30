"صخور قمرية" من العهد السوفيتي تباع بسعر خيالي بمزاد علني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بيعت ثلاث شظايا صخور جلبتها مهمة فضاء سوفيتية من القمر عام 1970 مقابل 855 ألف دولار في مزاد أقيم في نيويورك يوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقالت دار مزادات سوذبيز إن "الصخور القمرية" هي الشيء القمري الموثق الوحيد المعروف أنه مملوك لشخص. وعرض جامع مقتنيات أمريكي، ولم يتم الكشف عن هويته، الصخور للبيع بعد أن كان قد اشتراها في مزاد عام 1993 مقابل 442500 دولار.

وقالت "سوذبيز" إن المشتري هو جامع مقتنيات أمريكي آخر، لكن لم تكشف اسمه، كانت "سوذبيز" قالت قبل المزاد إن "الشظايا الصخرية التي تتراوح أحجامها بين حوالي (ملليمترين ×‭‭‭‬‬‬‬‬ ملليمترين) و(ملليمتر ×‭‭‭‬‬‬‬‬ ملليمتر) قد تجلب ما يصل إلى مليون دولار"، وفق وكالة "رويترز"..

قالت دار المزادات إن الشظايا الصخرية كانت مملوكة في الأصل لنينا إيفانوفنا كوروليفا أرملة مدير برنامج الفضاء السوفيتي السابق سيرجي بافلوفيتش كوروليف، وأهديت الشظايا لها اعترافا بإسهامات زوجها في برنامج الفضاء، وأضافت في بيان أن "الشظايا جلبها مسبار الفضاء لونا-16 في سبتمبر/ أيلول عام 1970"، ولا تزال غالبية عينات الصخور القمرية الأخرى المعروفة لدى الكيانين اللذين جلباها وهما الولايات المتحدة خلال مهام الفضاء أبولو 11-17 والاتحاد السوفيتي خلال مهام الفضاء لونا 16 و20 و24..

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