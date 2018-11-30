"حبة كمأة" نادرة يشتريها مطعم إيطالي بـ 51 ألف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يسمى "الماس الأسود"، لما يدره من مال وفير على من ينزل في أرضه، أو "بنت الرعد" لعدم نموه في الأرض إلا بوجود المطر الراعد ويستخدم كطعام منذ القدم.. وقد تبلغ حبة منها أموالا طائلة..

في هذا الصدد، قام مطعم "روبيرتوز" الإيطالي الفاخر مؤخرا بشراء حبة كمأة بيضاء يبلغ وزنها 1005 غرامات، أي 1.005 كيلوغرام، وكانت قد اكتشفت كمأة "الترفاس" في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في تلال "توسكانا" الإيطالية، بعدما تتبع أثرها كلبان مدربان على إيجاد فطر الفقع النادر، ويعتبر نوع الكمأة هذا من بين أندر وأثمن الأنواع في العالم، إذ قُدرت قيمتها بحوالي 187 ألف درهم، أي حوالي 51 ألف دولار، وفق موقع "cnn".

و قام المطعم الفاخر الذي يقع في منطقة مركز دبي المالي العالمي، باستخدام الكمأة طيلة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في بعض الأطباق ضمن قائمة الطعام، من بينها طبق "جبن البوراتا" الذي استخدم غراما واحدا من الكمأة النادرة، وطبق السباغيتي "تشيتارا" الذي استخدم في صنعه غرامين من الكمأة..

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